ROMA – Finale di Coppa Italia 2020, Napoli-Juventus 0-0 (gara in corso).

Si assegna il primo trofeo italiano durante la fase di convivenza con il coronavirus.

Gli spalti sono vuoti, perché si gioca a porte chiuse, ma la Lega Calcio ha colorato gli spalti con un applicativo grafico.

Dopo l’inno di Mameli, cantato da Sergio Sylvestre, ecco le scelte degli allenatori.

Il Napoli sfida la Juventus con Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens e Insigne.

Sarri risponde a Gattuso con Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Pjanic, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala e Cristiano Ronaldo.

L’arbitro della finale di Coppa Italia è Doveri di Roma. I suoi assistenti sono Paganessi e Alassio.

Il quarto uomo è Calvarese. L’addetto al var è Irrati mentre l’Avar è Schenone.

Prima del calcio d’inizio, è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime del coronavirus.

Juventus vicina al gol dopo appena cinque minuti.

Callejon ha sbagliato un retro passaggio, il pallone è arrivato a Dybala che è stato bravissimo a servire Cristiano Ronaldo.

Il portoghese ha calciato a botta sicura ma Meret ha respinto il suo tiro rasoterra.

Ancora Juventus al 19′, Bentancur ha cercato un gol con un tiro dalla lunga distanza ma Meret lo ha bloccato senza alcun problema.

Palo del Napoli al 23′. Insigne ha cercato il gol direttamente da calcio di punizione, Buffon era sulla traiettoria ma non ci è arrivato. Il numero uno della Juve è stato salvato dal legno.

Napoli ancora vicino al gol al 40′. Demme ha vinto un rimpallo e si è presentato davanti a Buffon. L’ex calciatore del Lipsia ha calciato di potenza ma la sua conclusione era centrale e Buffon l’ha deviata in calcio d’angolo.

Sugli sviluppi del corner, Insigne ha fatto partire un gran destro a giro deviato ancora in angolo da Buffon. Il primo tempo è terminato sul risultato di zero a zero.

Bonucci ha cercato il gol con un tiro dalla trequarti campo al 64′, Meret ha bloccato la sua conclusione senza alcun problema.

Dopo una fase di stallo, Politano ha colpito la palla di testa all’81’ ma Buffon non si è fatto sorprendere.

Chiara occasione da gol per il Napoli al 93′. Buffon ha respinto un colpo di testa di Maksimovic, Elmas ha calciato a botta sicura, con il portiere a terra, ma ha colpito il palo.

La partita è terminata sul risultato di zero a zero. Il trofeo verrà assegnato ai rigori.