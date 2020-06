Coppa Italia, niente supplementari per semifinali e finale. Nel caso si andrà subito ai rigori (foto Ansa)

ROMA – La Coppa Italia cambia le sue regole ai tempi del coronavirus.

Il secondo trofeo italiano più importante dopo lo scudetto verrà assegnato dal 12 al 17 giugno.

Sarà la prima coppa italiana assegnata durante il coronavirus ma sarà soprattutto la ripartenza ufficiale del calcio nel nostro Paese.

Si parte con Juventus-Milan il 12 giugno, il giorno dopo sarà la volta dell’altra semifinale, quella tra Napoli e Inter.

Nei giorni precedenti alle partite, le milanesi hanno protestato, e non poco, per questo format.

Le due finaliste saranno costrette ad un autentico tour de force dopo tre mesi di inattività.

Le semifinali verranno disputate il 12 e il 13 mentre la finalissima si giocherà il 17 giugno.

Quindi le due finaliste andranno a giocare due partite nel giro di cinque giorni e poi il 20 giugno torna anche il campionato…

La federazione non ha accettato la loro richiesta di disputare la coppa al termine del campionato ma ha provato comunque a venire incontro a questi club.

Per questo motivo sono stati aboliti i tempi supplementari sia per le semifinali che per la finalissima.

Ripartire con potenziali partite da 120 minuti sarebbe stato davvero troppo se consideriamo la lunghissima inattività di calciatori e squadre.

La federazione calcistica italiana lo ha comunicato attraverso le seguenti note stampa.

“Semifinali di Coppa Italia. Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, l’arbitro provvede a far battere i calci di rigore, con le modalità previste dal ‘Regolamento del Giuoco del Calcio. Finale di Coppa Italia. Si aggiudica la competizione la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro provvede a far battere i calci di rigore”.

Coppa Italia, ecco le quattro squadre che si giocheranno il trofeo.

Per la conquista del trofeo, restano in corsa quattro squadre: Juventus, Milan, Inter e Napoli.

Ricordiamo brevemente l’esito delle partite di andata.

Milan e Juventus hanno pareggiato 1 a 1 a San Siro mentre il Napoli ha vinto sul campo dell’Inter con il risultato di 1 a 0.