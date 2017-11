Coppa Italia, la Sampdoria travolge il Pescara e affronterà la Fiorentina negli ottavi

GENOVA – Vittoria e qualificazione per la Sampdoria che batte il Pescara 4-1 davanti a 5000 spettatori e negli ottavi affronterà la Fiorentina il 13 dicembre al Franchi.

Tutto facile per i blucerchiati trascinati da una doppietta del polacco Kownacki, per quella che è l’ottava vittoria casalinga tra campionato e Coppa Italia. Alla mezz’ora del primo tempo infatti la Sampdoria è già in vantaggio 3-0.

Bastano novanta secondi per gli uomini di Giampaolo per andare in gol. Cross da destra di Ramirez, colpo di testa di Kownacki e palla sul palo più lontano. Un minuto dopo Caprari si mangia da buona posizione il raddoppio ma è solo una questione di minuti. Al 9′ arriva infatti il secondo gol dei padroni di casa: Kownacki si libera in area e serve Ramirez che di testa liberissimo segna.

Il Pescara non riesce a reagire e al 31′ Caprari sigla il tris con un preciso sinistro dal limite dopo essersi liberato del marcatore. La squadra di Zeman riesce a rendersi pericolosa nel finale di tempo ma il colpo di testa di Ganz viene alzato da Puggioni sopra la traversa.

Ad inizio ripresa la Sampdoria rallenta il ritmo e il Pescara ne approfitta accorciando le distanze con Benali che all’ottavo batte con un diagonale Puggioni, ingannato anche da una deviazione di un compagno.

Ci pensa ancora Kownacki al 29′ a ristabilire le distanze con un potente diagonale da destra sul primo palo chiudendo di fatto la gara.