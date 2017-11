Coppa Italia, il Torino elimina il Carpi: sfiderà la Roma negli ottavi

Tasse, 40 mld in meno. E 30 di aiuti. Balle elettorali. Ma le votiamo

Tasse, 40 miliardi in meno. E' questa la cifra, più o meno, delle promesse elettorali. Ci chiedono il voto assicurando (Salvini-Lega) che le tasse scenderanno al 15 per cento del reddito, non un euro di più. Berlusconi dice il 20 per cento, massimo il 20 per cento.