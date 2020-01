NAPOLI – Coppa Italia, quarti di finale. Napoli-Lazio 1-0, gol: Lorenzo Insigne al 2′ (gara in corso).

Il Napoli ha sfidato la Lazio con Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Lobotka, Demme, Zielinski, Callejon, Milik e Insigne. La squadra allenata da Simone Inzaghi ha risposto con Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Immobile e Caicedo.

Il Napoli è passato in vantaggio al primo affondo. Al 2′, Lorenzo Insigne ha superato in dribbling Luiz Felipe e ha battuto Thomas Strakosha con un destro imprendibile. All’8′, è stato assegnato un calcio di rigore alla Lazio per un fallo di Hysaj su Caicedo. L’albanese è stato anche ammonito.

Dagli undici metri, si è presentato Ciro Immobile ma il capocannoniere della Serie A ha calciato il rigore alle stelle perché è scivolato poco prima di colpire il pallone. Al 18′, Hysaj ha chiesto un rigore perché Acerbi ha respinto la sua conclusione a rete con il gomito.

L’arbitro non lo ha assegnato, l’azione è proseguita e Hysaj è stato espulso per doppia ammonizione per un fallo netto ai danni di Ciro Immobile. Al 25′, l’arbitro Massa ha fischiato un fallo a Lucas Leiva, il brasiliano non ha accettato la sua decisione e lo ha mandato a quel paese.

L’arbitro Massa ha visto il suo gestaccio, praticamente identico a quello di Mario Balotelli in Brescia-Cagliari, e lo ha espulso ristabilendo la parità numerica in campo. Il primo tempo è terminato sul risultato di uno a zero per il Napoli.

Al 60′, Ciro Immobile ha sfruttato al meglio un calcio d’angolo battuto dalla Lazio per andare al tiro ma la sua conclusione ha centrato l’esterno della rete. Al 62′, Immobile ha calciato al volo con il destro e ha segnato ma l’arbitro glielo ha annullato per posizione di fuorigioco.

Al 69′, Milik ha anticipato Luiz Felipe di testa e ha colpito il palo a Strakosha battuto, Napoli vicino al raddoppio.