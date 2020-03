ROMA – Francesco Acerbi, difensore della Lazio e della Nazionale Italiana, ha fatto una diretta su Instagram per far sentire la sua vicinanza ai suoi fan.

Durante questa diretta, come è inevitabile che sia, si è parlato soprattutto del coronavirus e dei suoi risvolti sul calcio.

Durante questa diretta, Acerbi ha parlato del brutto male che ha sconfitto per spiegare che lui non ha mai avuto paura di morire.

Quindi non ha questo timore nemmeno ora che il coronavirus si sta espandendo prepotentemente in tutto il mondo.

Per quanto riguarda la polemica sulla ripresa immediata o posticipata del campionato, seppur a porte chiuse, Acerbi è meno estremo di Lotito…

Acerbi comprende il dramma che sta attraversando il Paese ed è disposto ad aspettare. Nel frattempo, non è in vacanza…

Il difensore centrale si sta mantenendo in forma attraverso allenamenti nella sua abitazione romana.

Le sue dichiarazioni durante la diretta Instagram sono riportate dal Corriere dello Sport.

“Non ho mai avuto paura di morire (facendo riferimento al tumore ai testicoli che lo colpì anni fa, ndr) – Quando si tornerà a giocare? Basta guardarsi in giro per capire.

E’ normale che ci sia un po’ di panico, non si possono prendere decisioni affrettate. Vediamo come va e quando andrà meglio tireremo le somme. Ora l’importante è tenersi in forma, anche se giocare insieme è un’altra cosa”.