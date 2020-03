DOHA – Il coronavirus ferma anche il mondiale di MotoGp. Il primo Gran Premio del motomondiale, in programma in Qatar l’8 marzo a Losail, è stato cancellato per l’emergenza sanitaria. E anche quello successivo, in Thailandia, rischia di essere spostato ad ottobre.

E’ quanto emerge dalla associazione mondiale dei costruttori che sta comunicando ai team il rinvio. A Losail dovrebbero correre solo Moto2 e Moto3, perché i team sono già presenti in loco.

Nel prossimo fine settimana non si disputerà quindi la gara della classe regina in Qatar, ma solamente quelle per la Moto 2 e la Moto 3. La Dorna ha cercato in ogni modo di far disputare anche la gara della MotoGP, ma ha prevalso la prudenza.

Il motivo è legato alle forti restrizioni all’ingresso nel Paese degli italiani che sarebbero dovuti partire in questi giorni. La classe regina potrebbe, quindi, scendere in pista la prima volta il 5 aprile ad Austin, nel Gp delle Americhe.

Questo, in origine, il calendario gare del MotoGp 2020

08 marzo GP Qatar* – Losail International Circuit

22 marzo GP Tailandia – Chang International Circuit

05 aprile GP delle Americhe – Circuito delle Americhe di Austin

19 aprile GP Repubblica Argentina – Termas de Rio Hondo

03 maggio GP Spagna – Jerez Ángel Nieto

17 maggio GP Francia – Le Mans

31 maggio GP Italia – Autodromo del Mugello

07 giugno GP Catalunya – Circuito di Barcellona-Catalunya

21 giugno GP Germania – Sachsenring

28 giugno GP Olanda – TT Circuit Assen

12 luglio GP Finlandia** – KymiRing

09 agosto GP Repubblica Ceca*** – Circuito di Brno

16 agosto GP Austria – Red Bull Ring

30 agosto GP Gran Bretagna – Silverstone

13 settembre GP San Marino – Misano World Circuit Marco Simoncelli

04 ottobre GP Aragón – MotorLand Aragón

18 ottobre GP Giappone – Motegi Twin Ring

25 ottobre GP Australia – Philip Island

01 novembre GP Malaysia – Sepang International Circuit

15 novembre GP Comunità Valenciana – Ricardo Tormo

Fonte: Ansa