BRESCIA – Mario Balotelli non si smentisce mai. Il calciatore del Brescia, che negli ultimi giorni aveva chiesto la sospensione del campionato per il coronavirus, ha polemizzato su questa decisione nel corso di una diretta Instagram con l’amico “Er Faina”.

Nel corso di questa diretta Instagram, Balotelli ha elogiato la Lazio, che è la squadra del cuore dell’ex concorrente di Temptation Island Vip, e ha gridato al complotto pro Juventus.

“La Lazio è uno squadrone. Dovevano far tornare la Juventus in testa prima di fermare il campionato”. Poi Balotelli ha continuato questa diretta Instagram spendendo parole al miele per la squadra allenata da Simone Inzaghi e per i suoi calciatori, a partire da Felipe Caicedo.

“Tanta roba, mi devo ricredere su di lui. Sono di parola e ci metto la faccia. Avevo detto che fosse un buon giocatore, nulla di speciale e invece è proprio forte. Sta facendo cose speciali. Per caratteristiche non mi fa impazzire, ma in questa Lazio fa benissimo”.

Poi, come riporta Il Corriere dello Sport, Balotelli si è rivolto all’amico “Er Faina”:

“Ma perché invece del tatuaggio di Ibrahimovic non hai quello di Immobile, Luis Alberto o Inzaghi?”.

L’amico gli ha risposto mostrandogli il tatuaggio di Chinaglia ma Balotelli è rimasto perplesso:

“Non so chi sia, conosco la Lazio di Nesta, Stam, Vieri, quelli con che hanno vinto vent’anni fa. Sono del 1990, io!” (fonte Il Corriere dello Sport).