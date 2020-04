ROMA – Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci, accogliendo la richiesta presentata dal Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro Pietro Basciano, ha dichiarato conclusi i campionati di Serie A e Serie A2 maschile di basket.

Preso atto dei provvedimenti già assunti con cui sono stati dichiarati conclusi tutti i campionati regionali e nazionali dilettanti, constatata la permanente emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale e sentito, per le vie brevi, il consiglio federale, la Fip conferma di aver aderito all’istanza della LNP e di aver assunto il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020 per i campionati di Serie A e Serie A2 maschile.

Coronavirus, la stagione del basket italiano finisce qui mentre quella del calcio…

Mentre l’Italia del calcio fa di tutto per tornare a disputare il campionato, quella del basket ha deciso di fermarsi qui per dare la priorità definitiva alla salute.

La Serie A di calcio dovrebbe riniziare il prima possibile. Ieri il presidente della Figc Gravina ha detto che la Serie A deve ripartire o il prossimo campionato non verrà disputato in campo ma in tribunale…

Gravina ha rilasciato la seguenti dichiarazioni ai microfoni della Domenica Sportiva su Rai 2.