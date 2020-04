BRUXELLES (BELGIO) – La federazione calcistica belga ha deciso di far terminare il campionato anticipatamente in seguito all’emergenza coronavirus.

In Belgio non si giocherà più quindi lo scudetto è stato assegnato al Bruges che era primo al momento dell’interruzione del torneo (secondo questa logica, in Italia lo scudetto andrebbe alla Juventus...).

Si tratta di uno scudetto assegnato a tavolino per cause di forza maggiore, quindi in pochi tra le fila del Bruges lo hanno celebrato.

Uno di loro, Vormer, non ha alcuna voglia di festeggiare perché sua moglie, che di mestiere fa il medico, è lontana da casa e sta combattendo in prima linea contro il coronavirus.

Le dichiarazioni di Vormer, sono riportate da corrieredellosport.it.

Coronavirus, Vormer: “Migliaia di persone lottano tra la vita e la morte, non ho alcuna voglia di festeggiare lo scudetto”.