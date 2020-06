ROMA – Niente ripresa del calcetto e altri sport da contatto a livello amatoriale o di società sportive dilettantistiche.

E’ questo, secondo quanto si apprende, il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico (Cts).

Relativamente alla possibile ripresa degli sport di contatto il Cts conferma che, “in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica nazionale, con il rischio di ripresa della trasmissione virale in cluster determinati da aggregazioni come negli sport da contatto, debbano essere rispettate le prescrizioni del distanziamento e della protezione individuale”.

Serie A sì, calcetto no

Per quanto concerne la deroga alle stesse misure di distanziamento e protezione da parte del Cts validate esclusivamente per quanto riguarda la ripresa delle gare di calcio professionistico limitatamente alla Serie A, il comitato sottolinea come tale deroga sia stata accettata

“in presenza di un interlocutore formale — la società sportiva — che ha assunto piena responsabilità per quanto concerne l’esecuzione e il controllo di uno stringente protocollo di diagnosi e monitoraggio continui”.

Tuttavia, “in considerazione della mancanza di simili protocolli a favore di singoli individui che si dedicano a tali attività a livello amatoriale o di società sportive dilettantistiche”,

il Cts “non ritiene al momento di poter assumere decisioni al riguardo che siano difformi rispetto alle raccomandazioni sul distanziamento fisico”.

Niente ripresa per il calcetto, dunque, così come per gli altri sport amatoriali da contatto quali basket, pugilato e pallavolo.