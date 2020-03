Coronavirus, virologo tedesco: “Stagione finita per il calcio” (Foto Ansa)

ROMA – “E’ impossibile che il calcio possa ripartire per questa stagione e bisognerà attendere la prossima, ricordandosi che questo sport ha avuto una forte incidenza sulla dinamica di diffusione del coronavirus“. Questo l’avvertimento lanciato dal virologo tedesco Jonas Schmidt-Chanasit dell’Istituto Berhard-Nocht di Amburgo, che esclude persino la disputa di partite a porte chiuse.

“Non è realistico pensare che questa stagione calcistica finirà”, ha dichiarato il 40enne studioso berlinese che collabora anche con l’Oms al canale tv tedesco Nrd.

“Non credo che ad aprile si possa parlare di tornare a giocare”, ha avvertito Schmidt-Chanasit, “neppure a porte chiuse perché potenzialmente le persone potrebbero riunirsi nelle loro case per guardare le partite”. “Il calcio ripartirà solo alla fine di tutto, perché ha avuto una forte incidenza sulla dinamica di diffusione” del coronavirus, ha insistito.

La Bundesliga ha sospeso la stagione fino al 2 aprile, ma viene data per scontata una proroga dello stop. L’amministratore delegato della lega tedesca (DFL), Christian Seifert, ha avvertito che le partite a porte chiuse sarebbero l’unica possibilità per salvare la stagione e per evitare il fallimento di alcuni club che rischiano la bancarotta. (Fonte Agi).