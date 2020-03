MILANO – Antonio Cassano è stato il grande protagonista dell’ultima puntata di Tiki Taka. L’ex calciatore del Bari ha parlato di tutto, dal coronavirus al calcio giocato. Le sue dichiarazioni sono riportate da dagospia.com in un articolo a firma di Francesco Persili.

«Se continuate a uscire, nel 2040 siamo ancora qui. Due settimane fa pensavo che questo virus fosse una cosa superficiale, invece c’è da prendersi paura. State a casa, vedete film e fate figli.

Prima di cantare ‘Azzurro’, ‘Il cielo è sempre più blu’ è giusto fare un minuto di raccoglimento per tutti i morti. Per alcuni andrà tutto bene, per altri è già andato tutto male.

È una situazione paragonabile all’11 settembre. Ora come allora non sappiamo come andrà a finire. Siamo chiusi come quelli del ‘Decamerone’ di Boccaccio nella Firenze della peste e non sappiamo se durerà 10 giorni o 60».