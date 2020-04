NYON – La priorità della Uefa è quella di terminare regolarmente Champions e Europa League non appena il coronavirus lo permetterà.

La Uefa non ha fissato alcuna deadline, come aveva riportato la Zdf in Germania, le coppe europee potranno terminare anche dopo il 3 agosto in caso di necessità.

Coronavirus, Uefa: “Non c’è data limite per la fine della stagione europea”.

A spiegarlo è la stessa Uefa attraverso un comunicato ufficiale riportato da gazzetta.it.