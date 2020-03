Coronavirus, il Cile mette in quarantena Vidal e Sanchez

ROMA – Il Cile mette in quarantena Vidal e Sanchez.I giocatori di Barcellona e Inter, di ritorno a casa per le partite delle qualificazioni mondiali, dovranno restare isolati per via dell’emergenza coronavirus.

Lo ha annunciato il ministro della Sanità Jaime Manalich in vista dell’incontro che la nazionale cilena giocherà contro l’Uruguay (il 26 marzo) e, cinque giorni dopo, contro la Colombia.

“Non facciamo alcuna distinzione circa la professione delle persone – le parole del ministro della Sanità perché nessuno è immune da questo virus”. I calciatori potranno affrontare il periodo di isolamento nelle loro abitazioni oppure collettivamente negli impianti della Nazionale. Il centrocampista del Bologna, Gary Medel, è tra gli altri giocatori del Cile che potrebbero essere messi in quarantena al ritorno in patria.

Coronavirus nel mondo.

Negli Stati Uniti sono stati confermati oltre mille casi di coronavirus, con nuovi contagi in Florida e Michigan.

Una intera famiglia siciliana, padre, madre e tre figli sotto i dieci anni, è bloccata in Marocco perché Ryanair ha cancellato ieri tutti i voli per l’Italia. “Non sappiamo cosa fare perché l’Ambasciata italiana non ci risponde e neppure il console – racconta Francesco Catalfo – adesso stiamo tornando in aeroporto. Ma con tre bimbi piccoli è tutto molto più complicato. Ryanair ci ha cancellato ieri il volo Marrakech-Catania e non ci da soluzioni alternative. Stavamo valutando di andare in Germania, ma girare mezza Europa con il coronavirus e con tre figli piccoli è rischioso”.

Fonte: La Gazzetta dello Sport.