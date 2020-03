MADEIRA (PORTOGALLO) – Niente rientro in Italia per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juventus è rimasto a Madeira perché il Portogallo, con decreto del governo, ha cancellato tutti i voli da e per l’Italia.

Il fenomeno della Nazionale Portoghese si trova a Madeira per stare vicino alla mamma Maria Dolores Aveiro che sta seguendo il percorso di riabilitazione dopo aver avuto un ictus.

Decreto che è praticamente la fotocopia di quello diramato dalla Spagna poche ore prima. Il decreto iberico aveva portato alla cancellazione delle partite di Europa League, che in un primo momento erano fissate per giovedì prossimo, Siviglia-Roma e Inter-Getafe.

Sempre a causa di questo decreto, è a forte rischio anche la partita di Champions League tra il Barcellona e la Juventus. Ronaldo potrebbe essere costretto a rimanere in Portogallo finché non finiranno le restrizioni previste da questo decreto governativo.

Quindi Cr7 salterà la partita di Champions League tra la Juventus ed il Lione? Ammesso e non concesso che la gara venga disputata regolarmente, Ronaldo potrebbe raggiungere Torino prendendo più mezzi di trasporto. Potrebbe arrivare in una Nazione vicina per poi raggiungere Torino con treno o pullman.

Riportiamo di seguito, il comunicato della Juventus su Cristiano Ronaldo.

“Come già accaduto ieri, Cristiano Ronaldo non si è allenato e per il momento rimane a Madeira, in Portogallo, in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria attualmente in corso per il Covid-19”.