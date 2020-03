Coronavirus, Cristiano Ronaldo e la quarantena in palestra (foto dal profilo Instagram di Katia Aveiro)

MADEIRA (PORTOGALLO) – Come sta trascorrendo la quarantena Cristiano Ronaldo? A svelarlo è la sorella Katia Aveiro attraverso un post pubblicato su Instagram…

Cristiano Ronaldo passa gran parte delle sue giornate in palestra. Il fenomeno portoghese è un appassionato di fitness e per questo motivo ha fatto installare anche una maxi palestra nella sua lussuosa villa di Madeira, in Portogallo.

Nella foto pubblicata da Katia Aveiro, si vede Cristiano Ronaldo in palestra con il resto della famiglia. L’attaccante della Juventus spicca sugli altri perché è l’unico a petto nudo.

La quarantena non lo ha scalfito minimamente perché i suoi muscoli restano di marmo. Evidentemente Cristiano Ronaldo si allena anche più di prima…

Ronaldo è stato il primo a lasciare Torino per trascorrere la quarantena in patria. Dopo di lui sono andati via anche Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Douglas Costa e Rodrigo Bentancur.

Ronaldo è andato via dopo Juventus-Inter, prima che si scoprissero le positività al coronavirus di Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala.

Ronaldo è tornato in Portogallo per seguire da vicino la riabilitazione della mamma Maria Dolores Aveiro, reduce da un ictus. Per fortuna ora sua madre sta bene, ha lasciato l’ospedale ed è tornata a vivere con il figlio e con il resto della famiglia.