LONDRA (INGHILTERRA) – Duro sfogo sui social di Danny Rose, difensore del Newcastle e della Nazionale Inglese.

Le sue dichiarazioni hanno fatto scalpore perché Rose è un calciatore importante, famoso a livello internazionale.

In poche parole, l’ex calciatore del Tottenham non vuole tornare a giocare la Premier League.

Per questo motivo, Rose si è scagliato contro il governo che vorrebbe riprendere le partite per alzare il morale dei tifosi.

Lo sfogo del calciatore del Newcastle durante una diretta sui social è riportato da tuttomercatoweb.com.

“Il Governo dice di voler ripristinare il calcio per sarà d’aiuto per il morale della nazione. Ma a me non frega un ca**o del morale della nazione.

Le persone rischiano, capite cosa intendo?

Non si dovrebbe nemmeno prendere in considerazione il ritorno del calcio finché i numeri non saranno scesi in modo massiccio.

Sono triste che le persone si ammalino e vengano colpite.

Il calcio dovrebbe essere l’ultima delle cose che devono essere risolte”.