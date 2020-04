ROMA – Ennesima polemica di Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, nei confronti della Juventus e di Cristiano Ronaldo.

Questa volta l’uomo di Lotito se l’è presa direttamente con il fuoriclasse portoghese per alcune immagini che sono girate sui social nelle ultime ore…

In Italia, le squadre di calcio non possono allenarsi per i divieti imposti dal governo per combattere l’emergenza coronavirus.

Teoricamente, nemmeno in Portogallo i calciatori si potrebbero allenare ma ieri Cristiano Ronaldo si è allenato nello stadio del Nacional insieme agli altri calciatori della capolista della Serie B portoghese.

Ronaldo ha svolto regolarmente tutta la seduta di allenamento, compresi i tiri in porta per riassaporare la gioia del gol…

In questa maniera, Ronaldo potrà presentarsi in piena forma alla ripresa degli allenamenti della Juventus che dovrebbe essere fissata per il 4 maggio, quando i divieti dovrebbero venire meno nel nostro Paese.

Questo allenamento di Ronaldo non è andato giù a Diaconale. La Lazio combatte giornalmente per riprendere gli allenamenti al più presto ma non può per i divieti imposti dal governo.

Ronaldo invece può allenarsi regolarmente perché ha lasciato l’Italia per tornare in Portogallo dove è praticamente un “re”.

Le dichiarazioni rilasciate da Diaconale a Radiosei sono riportate da gazzetta.it.