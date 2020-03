MILANO – Diletta Leotta da manuale. La conduttrice di Dazn, durante il collegamento sul prato verde di San Siro dove si trovava per la diretta streaming di Milan-Genoa, ha tenuto ad un metro di distanza l’ex calciatore Gobbi, che lavora per l’app come commentatore tecnico. La Leotta ha applicato alla lettera le indicazioni fornite dal governo per evitare il contagio da coronavirus. Per questo motivo, la Leotta è stata applaudita a lungo dal pubblico dei social.

Milan-Genoa 1-2 si è giocata a porte chiuse per il coronavirus.

Il Genoa ha vinto meritatamente a San Siro grazie alle marcature di Pandev e Cassata. Nel finale di partita, i rossoneri hanno accorciato le distanza con la rete del “solito” Zlatan Ibrahimovic. Riportiamo di seguito, il tabellino di Milan-Genoa 1-2.

MILAN (4-2-3-1): Begovic; Conti (91′ Calabria), Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu (56′ Bonaventura), Rebic (56′ Leao); Ibrahimovic. A disposizione: Soncin, A. Donnarumma, Biglia, Musacchio, Paquetà, Saelemaekers, Laxalt, Brescianini. Allenatore: Pioli.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami (64′ Jagiello), Schone (57′ Sturaro), Cassata, Criscito; Pandev (79′ Pinamonti), Sanabria. A disposizione: Ichazo, Marchetti, Zapata, Barreca, Iago Falque, Eriksson, Destro, Favilli, Ankersen. Allenatore: Nicola.

ARBITRO: Doveri di Roma.

MARCATORI: 7′ Pandev (G), 41′ Cassata (G), 77′ Ibrahimovic (M).

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti (M); (G). Recupero: 1′ e 5′.