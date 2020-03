Coronavirus, Douglas Costa: “Ecco perché sono tornato in Brasile” (foto Ansa)

TORINO – Douglas Costa è tra i calciatori della Juventus che hanno interrotto la quarantena per “fuggire” all’estero. Prima di lui Cristiano Ronaldo, Higuain, Bentancur, Pjanic e Khedira.

Douglas Costa ha spiegato che il suo viaggio è dettato da motivi personali durante una diretta pubblicata su Instagram: “Sono qui in Brasile per vedere mia figlia. Rientro in Italia il 3 aprile”.

Quindi Douglas Costa ha approfittato della sospensione a tempo indeterminato di allenamenti, Champions League e Serie A per tornare in Brasile da sua figlia.

Oggi l’ex presidente della Juventus Cobolli Gigli ha criticato aspramente la società bianconera per aver permesso a questi calciatori di abbandonare la quarantena torinese per tornare in patria.

Secondo Cobolli Gigli, questa scelta è la peggiore possibile. L’ex presidente bianconero ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo.