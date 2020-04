TORINO – Paulo Dybala campione di beneficenza.

Il calciatore della Juventus, che è ancora alle prese con il coronavirus dopo ben 40 giorni di malattia, ha deciso di partecipare all’asta benefica organizzata dalla fondazione di Cannavaro e Ferrara.

Dybala ha realizzato un sogno, quello di avere una maglietta del Pocho Lavezzi originale.

Infatti, l’attaccante della Juventus si è aggiudicato all’asta la maglia di Lavezzi in cambio di 2500 euro.

Dybala e Lavezzi sono entrambi argentini, all’attaccante della Juventus è sempre piaciuto l’ex calciatore del Napoli così si è comprato la sua maglia.

All’asta, hanno partecipato anche altri esponenti del mondo del calcio.

Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli Calcio, ha pagato a peso d’oro la maglia del suo calciatore Dries Mertens.

Lo ha reso noto il presidente del Napoli con un tweet:

“Felice di essermi aggiudicato, a nome del Napoli – scrive De Laurentiis – la maglia di Dries di Napoli-Barcellona, nell’asta benefica ‘jestovicinoate’”, organizzata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara. Maglia importante che resterà in casa Napoli e un contributo per chi ha bisogno in un momento difficile”.



La maglietta è stata aggiudicata a 14.000 euro nell’asta che è terminata oggi.

Cannavaro e Ciro Ferrara hanno organizzato questa asta benefica per raccogliere fondi per le famiglie di Napoli che sono in difficoltà a causa della pandemia da coronavirus.