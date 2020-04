VERONA – L’asta online di Federica Pellegrini si è rivelata un successo. La fuoriclasse del nuoto italiano ha raccolto ben 66mila euro in appena due ore.

Questi soldi verranno devoluti in beneficenza all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, il più colpito dall’emergenza coronavirus.

Al termine dell’asta, la Pellegrini ha voluto ringraziare i partecipanti con queste dichiarazioni riportate da corrieredelveneto.corriere.it.

«È andata benissimo. Vi devo ringraziare perché non mi sarei mai immaginata una cosa del genere. Grazie a chi ci ha lavorato dietro le quinte, a noi che eravamo in prima linea, abbiamo aiutato Bergamo in modo incredibile.

Sono stra felice: le cuffie non sotto i 700 euro, le tute a 5mila euro: non me lo sarei mai immaginato.

Abbiamo fatto del bene in un momento in cui il bene serve veramente tanto. Sono veramente molto emozionata: abbiamo raccolto 66.100 euro in due ore e mezza».