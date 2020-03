MILANO – Federica Pellegrini è stata ospite di “E poi c’è Cattelan“, trasmissione che, per colpa del coronavirus, è andata in onda in una versione social con la nuotatrice collegata tramite Skype.

La Pellegrini ha raccontato la situazione paradossale che sta vivendo dal punto di vista sportivo. Le Olimpiadi di Tokyo 2020 non sono state ancora rinviate ma restano a forte rischio.

“Questa settimana avremmo dovuto avere le qualificazioni per Tokyo 2020 a Riccione: noi simuleremo le gare nella nostra piscina, ci mettiamo il costume da gara e facciamo come se fossero delle gare normali. Ognuno per conto suo. E’ una situazione surreale”.

In questi giorni di quarantena, Federica Pellegrini sta aggiornando spesso il suo profilo Instagram per diffondere messaggi di speranza.