ROMA – La Fifa detta le regole per risolvere la crisi regolamentare nella quale è piombato il calcio mondiale dopo la sospensione di campionati e coppe per il coronavirus.

In Italia, ma anche all’estero, molti club si erano apposti ad un quadro che prevedeva il termine dell’attività agonistica dopo il 30 giugno.

Questo perché, proprio il 30 giugno, scadono molti contratti dei calciatori, alcuni vanno via ed altri rientrano alla base, e dal primo luglio inizia il calciomercato estivo.

La Fifa ha risolto questo problema proponendo una estensione dei contratti dei calciatori fino al termine effettivo dell’attività agonistica (cioè fino alla fine di campionati nazionali e coppe europee).

La Fifa ha risolto anche il problema calciomercato. Le finestre estive ed invernali verranno rimpiazzata da un’unica grande e flessibile finestra di calciomercato.

In questo modo, i club potranno recuperare il terreno perso per colpa del coronavirus.

A spiegare tutto questo è Infantino, boss della Fifa. Le sue dichiarazioni sono riportate dalla Gazzetta dello Sport.

“Anche se questa iniziativa non risolverà tutti i problemi, potrebbe servire per dare stabilità e chiarezza al calcio nel prossimo futuro, fermo restando che tutti dobbiamo avere chiaro, specialmente in un momento eccezionale come questo, che la salute ha la priorità.

E’ necessario estendere la durata dei contratti fino al momento in cui realmente si chiuderà la stagione calcistica.

Questa estensione verrà applicata ai contratti il cui inizio era previsto all’inizio della prossima stagione.

L’entrata in vigore di questi accordi va posticipato al reale avvio dell’annata calcistica”.