VALENCIA (SPAGNA) – L’Atalanta è arrivata a Valencia dove tra qualche ora si giocherà l’accesso ai quarti di finale di Champions League. I giocatori nerazzurri hanno preparato la partita in un clima surreale perché Bergamo è una delle città maggiormente colpite dal coronavirus che sta mettendo in ginocchio tutto il Paese.

Non appena sono arrivati all’aeroporto di Valencia, i calciatori dell’Atalanta sono stati letteralmente assediati dai giornalisti locali. Uno di loro, ha praticamente marcato a uomo il Papu Gomez, alla faccia delle norme di sicurezza per evitare il contagio da coronavirus.

Così Gomez ha perso la calma e ha sbottato dicendo: “Ma cosa state facendo? Ma non lo sapete che non si fanno così le interviste? Dove chiedere il permesso ed attenervi alle normative della Uefa. Siete dei pagliacci”.

Coronavirus, i giornalisti non rispettano il metro di distanza. Gomez sbotta: “Siete dei pagliacci”.

Gomez non ha mai negato una intervista a nessuno, si è sempre comportato in maniera esemplare con i giornalisti ma questa volta hanno davvero esagerato. E’ assurdo, ai tempi del coronavirus, braccare in questa maniera una persona. I giornalisti non si sono attenuti alla distanza di sicurezza che deve essere rigorosamente di un metro. L’episodio è stato ripreso dai media spagnoli. Riportiamo di seguito, il video da YouTube.