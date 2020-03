BERGAMO- La città di Bergamo e la Regione Lombardia sono le aree maggiormente flagellate dal coronavirus.

Il Papu Gomez, che è la stessa della squadra della città di Bergamo, l’Atalanta, ha voluto sfogarsi su Instagram accusando le persone che non stanno rispettando le norme di condotta fissate dal decreto del governo.

Riportiamo di seguito, il lungo post pubblicato sui social dal Papu Gomez attraverso le storie di Instagram.

“Lo dico a tutti i runners o finti runners che vogliono ancora uscire ed allenarsi… restate a casa, porca put***a. Che ca*z* avete in testa? Basta, basta, basta… ogni mattina ci svegliamo con brutte notizie, la gente muore, ancora non vi rendete conto? Tutti a casa, nessuno deve uscire”.

Poco dopo, il Papu Gomez ha pubblicato un’altra storia Instagram sul coronavirus rincarando la dose.

“La sanità è al limite – prosegue – Se andiamo avanti così ci chiuderanno anche i supermercati, si potrà solo comprare online come hanno fatto a Wuhan. Non sono vacanze, non potete portare fuori il cane o andare al supermercato solo per prendere aria… questo è GRAVE. Finché non siamo tutti a casa, non si fermerà”.