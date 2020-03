MILANO – Il coronavirus ha fermato il campionato di Serie A e gli allenamenti dei calciatori nei centri sportivi delle squadre ma non ha fermato quelli casalinghi.

Tutti i calciatori di Serie A hanno un piano di allenamento personalizzato da effettuare in casa. Molti di loro, hanno palestre o strumenti da palestra nelle loro lussuose abitazioni.

Anche Ibrahimovic non fa eccezione. Il fuoriclasse del Milan sta seguendo alla lettera il #restoAcasa, hashtag reso famoso da una campagna di sensibilizzazione anti coronavirus sui social network, e sta caricando su Instagram alcune immagini dei suoi allenamenti domestici.

Ibrahimovic si sta allenando molto con la cyclette, ottima come esercizio cardio, e con dei circuiti che gli permettono sia di mettersi in movimento, per mantenersi agile, sia di mantenere la sua imponente massa muscolare.

Cosa sono i circuiti? Sono una serie di esercizi che vengono eseguiti in serie senza alcun riposo tra l’uno e l’altro. Un piccolo esempio: bicipiti con i manubri, subito dopo addominali, subito dopo alzate laterali con i manubri, subito dopo addominali, ecc ecc.

Dopo il circuito, che dura circa 10-15 minuti, sono previsti dai 3 ai 5 minuti di riposo. Poi si inizia con un altro circuito con qualche piccola differenza negli esercizi rispetto al primo.

Un atleta dovrebbe sottoporsi ad almeno tre circuiti al giorno. Ibrahimovic sta seguendo alla perfezione le direttive impartite dai preparatori atletici del Milan per concludere il campionato in corso, non appena sarà possibile, nel migliore dei modi.