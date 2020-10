Coronavirus Inter, dopo Bastoni positivo anche Skriniar. Ora si moltiplicano i problemi in difesa per Conte.

Coronavirus Inter: dopo Bastoni anche Skriniar è risultato positivo.

Il difensore dell’Inter, che attualmente si trova in ritiro con la nazionale slovacca, seguirà i protocolli sottoponendosi a un secondo tampone.

Risultasse positivo per il difensore allora scatterebbe la quarantena e l’obbligo di rimanere in patria per le prossime due settimane.

I problemi in difesa per Conte in vista del derby

E ora? Chi giocherà il derby?

Scrive la Gazzetta:

“E dunque si va verso una doppia pesantissima assenza in vista del derby di sabato 17, con annesso forfeit anche per il debutto in Champions di mercoledì 21, contro il Borussia Moenchengladbach.

Per Antonio Conte è già emergenza in difesa, a nove giorni dal Milan.

Ma è in tutto l’ambiente nerazzurro a regnare la preoccupazione, specie per le modalità che hanno portato alla scoperta della positività di Bastoni e Skriniar.

Il percorso fatto dai due difensori negli ultimi giorni è stato identico: negativo il primo tampone nel giorno dell’arrivo nel ritiro ma poi positivo il primo effettuato nei giorni pre-gara.

A distanza di quarantotto ore è cambiato tutto e allo stesso modo. Logico che ci sia apprensione anche per gli altri componenti della rosa.

Gli otto giocatori rimasti a Milano dovevano riprendere ieri gli allenamenti, ma alla notizia della positività di Bastoni è cambiato anche il loro programma”. (Fonti: Ansa, La Gazzetta dello Sport).