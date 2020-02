MILANO – Dopo il rinvio di Inter-Sampdoria, e di quasi tutte le partite di Serie A della domenica, ci si interroga su Inter-Ludogorets di giovedì prossimi e sui prossimi turni di campionato. Questa domenica c’era poco tempo per prendere decisioni differenti e sono state rinviate tutte le partite delle squadre delle regioni interessate dal Coronavirus.

Inter-Ludogorets non verrà rinviata per il Coronavirus. Si giocherà a porte chiuse o in un campo neutro.

Ma nel calendario calcistico non ci sono spazi per troppi recuperi perciò dai prossimi turni si dovrà giocare regolarmente. Le prossime partite di Serie A, delle squadre delle regioni colpite, dovrebbero essere disputate a porte chiuse. Ci si interroga invece sul match di giovedì prossimo di Europa League tra l’Inter ed il Ludogorets.

I bulgari sono preoccupati per i molti casi di contagio in Lombardia e hanno chiesto delucidazioni dalla Uefa. La gara non dovrebbe venire rinviata, al momento si stanno prendendo in considerazioni altre due ipotesi: o il match verrà disputato a porte chiuse o verrà giocato in un campo neutro.

Per ora ancora non c’è una decisione ufficiale ma dovrebbe essere presa con ampio preavviso. La Uefa vuole farla disputare regolarmente perché è difficile trovare una data per il recupero ma allo stesso tempo vuole prendere la decisione più opportuna a tutela delle due società coinvolte.