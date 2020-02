DUBLINO (IRLANDA) – Irlanda-Italia, partita del Sei Nazioni di rugby, in programma il 7 marzo a Dublino è stata annullata e rinviata a data da destinarsi per il Coronavirus. Stessa sorte per l’incontro delle nazionali azzurre Under 20 e quella femminile.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, sarà un weekend senza rugby a Dublino. Al momento l’ultima giornata del Torneo, con Italia-Inghilterra in programma a Roma la settimana dopo, resta confermata.

Coronavirus, rugby e pallavolo hanno deciso di fermarsi.

La Federazione italiana pallavolo, congiuntamente alle due Leghe di Serie A maschile e femminile, rende noto di “avere deciso di sospendere l’intera attività pallavolistica nazionale a tutti livelli fino al primo marzo compreso”.

“La decisione – si legge, in un comunicato – è stata assunta al termine di una riunione d’urgenza che si è tenuta ieri a Bologna in conseguenza dei diversi provvedimenti che si stanno assumendo in ambito governativo-istituzionale”.

Anche il rugby si ferma a causa dell’emergenza Coronavirus. Lo rende noto, con un comunicato apparso sul sito ufficiale, la Federazione.

“La Federazione italiana rugby – si legge – facendo seguito alle ordinanze disposte dalle autorità competenti e del Coni, in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto, per il fine settimana del 28 febbraio-1 marzo sospende i campionati nazionali, inclusa tutta l’attività giovanile, ma anche l’attività di raduno delle Nazionali nelle regioni raggiunte dai dispositivi” (fonti Ansa e La Gazzetta dello Sport).