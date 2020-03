ROMA – La Lega A ha ufficializzato le date e gli orari dei recuperi del campionato italiano di calcio di Serie A a partire da Juventus-Inter. Tutte le gare verranno disputate a porte chiuse. Si parte da domenica otto marzo, giorno in cui verranno recuperate ben cinque partite.

Il lunch match sarà Parma-Spal alle ore 12.30. A seguire le due partite delle ore 15.00 Milan-Genoa e Sampdoria-Hellas Verona. In un primo momento, Milan-Genoa era stato localizzato alle 12.30 e Samp-Verona era stata inserita sabato sera ma nelle ultime ore si è deciso diversamente.

Alle ore 18.00, il primo posticipo di giornata sarà quello tra Udinese e Fiorentina. La domenica calcistica verrà chiusa dalla sfida scudetto tra Juventus e Inter alle ore 20.45.

Lunedì 9 marzo si giocherà il recupero di Serie A tra il Sassuolo ed il Brescia alle ore 18.30. Le altre partite verranno recuperate il 18 marzo. Tutte le gare verranno disputate alle ore 18.30.

Facciamo riferimento alle seguenti sfide: Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma. Non c’è ancora una data per Inter-Sampdoria, gara che verrà recuperata non appena è possibile. Molto dipenderà dal cammino europeo dei nerazzurri.

RECUPERO 6ª GIORNATA DI RITORNO

Mercoledì 18 marzo 2020 ore 18.30

Atalanta – Sassuolo

Hellas Verona – Cagliari

Torino – Parma

La gara Inter-Sampdoria sarà riprogrammata nella prima data utile.

RECUPERO 7ª GIORNATA DI RITORNO

Domenica 8 marzo 2020

ore 12.30 Parma-Spal

ore 15.00 Milan-Genoa

ore 15.00 Sampdoria-Hellas Verona

ore 18.00 Udinese-Fiorentina

ore 20.45 Juventus-Inter

Lunedì 9 marzo 2020

ore 18.30 Sassuolo-Brescia.