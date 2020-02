LIONE (FRANCIA) – L’impatto del Coronavirus sulla Champions League. Ieri molti tifosi del Napoli hanno seguito la loro squadra del cuore dagli spalti del San Paolo con la mascherina protettiva (qui le foto), oggi una radio francese, RTL, a poche ore dalla partita tra il Lione ed i bianconeri ha storpiato il nome della Juventus chiamandola “Juvirus”.

Questa trovata di dubbio gusto è diventata virale sui social network. Su Twitter, sia in Italia che in Francia, impazza l’hashtag #Juvirus.

Alcuni tifosi della Juventus l’hanno presa con filosofia e sono stati al gioco formulando il seguente pronostico: “Vince la Juve per due (contaminazioni) a zero”. Altri invece non l’hanno presa affatto bene: “Ma come vi permettete? Non si scherza sul Coronavirus. Vergognatevi! Speriamo che la Juve vi elimini con una goleada”.

Non solo Coronavirus. Lione-Juventus, le probabili formazioni: Rudi Garcia punta su Cornet e Dembele.

Olympique Lione (3-5-2) Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Tousart, Guimaraes, Aouar, Cornet; Ekambi, Dembele. Allenatore: Rudi Garcia.

Juventus (4-3-3) Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri. L’ex tecnico del Chelsea dovrebbe puntare su Dybala e Cristiano Ronaldo mettendo in panchina Gonzalo Higuain.