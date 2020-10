Juventus-Napoli dovrebbe essere giocata regolarmente ma con il passare delle ore aumentano i positivi al coronavirus nelle due squadre.

Nessuna ipotesi di rinvio di Juventus-Napoli ma con il passare delle ore aumentano i positivi al coronavirus nelle due squadre.

Il primo a comunicare i suoi positivi al coronavirus è stato il Napoli perché la società campana si è imbattuta nel focolaio Genoa.

Infatti la squadra allenata da Gattuso ha avuto i suoi primi casi di positivi al coronavirus dopo aver giocato contro i rossoblù.

Ricordiamo che il Genoa ha praticamente una rosa fuori gioco visto che ha ben 22 tesserati positivi al coronavirus.

Infatti la partita tra rossoblù e Torino è stata rinviata.

Poco dopo il match contro il Genoa, il Napoli ha comunicato la positività al coronavirus di Zielinski e di un membro dello staff.

Oggi i calciatori campani sono stati sottoposti ad altri tamponi ed è uscita fuori anche la positività di Elmas.

E siamo a tre.

E non è detto che il numero dei positivi non aumenti con il passare delle ore visto che in casa Genoa è successo proprio così partendo dalla positività del solo Perin.

Ed ora ecco la Juventus.

Società che ancora non ha avuto a che fare con il focolaio Genoa e con il Napoli ma che proprio oggi ha riscontrato i suoi primi due casi di Covid.

Lo ha ufficializzato la stessa Juve attraverso questa nota stampa:

“Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.

Ai fini del regolamento, si può giocare con due o tre positivi in rosa ma alla luce di quello che è successo al Genoa, forse sarebbe prudente rinviare questa partita e farla disputare dopo la sosta del campionato per le Nazionali.

Infatti Juventus e Napoli torneranno in campo dopo tredici giorni.

Questa pausa, con l’isolamento dei positivi, permetterebbe ad entrambe le società di disputare la partita in maggiore sicurezza.