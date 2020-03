LIVERPOOL (INGHILTERRA) – Ancora una sfuriata di Jurgen Klopp sul coronavirus.

All’ingresso in campo dei calciatori, per la partita di Champions League tra il Liverpool e l’Atletico Madrid, Klopp si è scagliato contro i tifosi che si sporgevano per dare il cinque ai loro beniamini.

“Togliete quelle mani, fottuti idioti!”. In effetti, il tecnico tedesco non ha tutti i torti se consideriamo le norme per evitare il contagio da coronavirus. Le persone stare alla distanza di sicurezza di un metro ed ovviamente devono evitare ogni forma di contatto fisico.

Poco prima della partita, lo stesso Klopp era rimasto infastidito da una domanda di un giornalista sul coronavirus.