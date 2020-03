TORINO – Tutti contro Claudio Lotito. Dopo Agnelli, ha rincarato la dose via Twitter anche Lapo Elkann. Riportiamo di seguito, le dichiarazioni social di Lapo.

“Lotito… ha una laurea in virologia o in statistica? Ci illumini. Nel mentre le ricordo che l’ottimista spesso non è altro che un pessimista male informato”.

Ma per capire il perché di questo attacco, bisogna fare un passo indietro. Ieri si è tenuta l’assemblea della Lega Serie A.

I presidenti non hanno partecipato dal vivo, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, ma in video conferenza.

Come era accaduto anche la scorsa volta, si è verificato un duro scontro tra Andrea Agnelli e Claudio Lotito.

Il patron della Lazio spinge per la ripresa dell’attività agonistica. Secondo Lotito, il numero dei contagiati da coronavirus è in forte calo e per questo motivo si potrebbe iniziare a pensare seriamente alla ripresa della Serie A.

Ma Lotito è solo. Praticamente tutti gli altri non sono d’accordo. Il suo acerrimo nemico è Agnelli. Per il patron bianconero viene prima la salute e non ci sono ancora le condizioni per parlare di una ripresa del campionato.

Agnelli ha liquidato il patron della Lazio con una battuta che non è stata gradita da Lotito: “Ora sei anche un virologo?!”.

Questo retroscena serve a spiegare i motivi che hanno spinto Lapo a scrivere quel messaggio su Twitter.