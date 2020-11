In casa Lazio c’è un altro caso di coronavirus, si tratta di Milinkovic Savic. Mentre Immobile, che si pensava fosse guarito è ancora positivo.

Milinkovic Savic positivo al coronavirus. Con lui anche Ciro Immobile, ancora positivo. Ecco il vero motivo che ha determinato l’annullamento delle visite di idoneità dell’attaccante. Visite che erano programmate per mercoledì mattina nella clinica romana Paideia.

Esattamente come era avvenuto la scorsa settimana, l’attaccante della Lazio ha svolto una doppia verifica: il primo risultato, con l’esito del tampone ha dato esito negativo. Il secondo è risultato invece ancora reattivo al gene “N”. Dunque niente via libera da parte della Asl Roma 1: per il momento Immobile deve rimanere ancora in isolamento, almeno fino a nuove comunicazioni. Slitta dunque il suo rientro in squadra.

A lui si aggiunge il centrocampista serbo

Nella settimana che porta alla ripresa del campionato in cui la Lazio giocherà contro il Crotone, arrivano brutte notizie anche per Milinkovic Savic.

Per quanto riguarda il centrocampista, l’ufficialità della positività è arrivata con un comunicato della Federazione serba alla vigilia della sfida contro la Russia: “Il giorno prima della partita – recita il comunicato – durante i regolari test per il virus COVID-19, si è scoperto che altri tre giocatori sono positivi. Si tratta di Sergej Milinković-Savić, Darko Lazović e Đorđe Nikolić. Insieme a loro, anche un fisioterapista è risultato positivo. Per quanto riguarda gli altri componenti della Nazionale e dello staff professionale, i risultati sono tutti negativi”. (Fonte Ansa).