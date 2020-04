ROMA – La madre di Pep Guardiola è morta a 82 anni dopo aver contratto il coronavirus. Lo ha annunciato il Manchester City. “La famiglia del Manchester City è devastata nel riferire la morte della madre di Pep, Dolors Sala Carrio a Manresa, a Barcellona, dopo aver contratto il coronavirus”, ha dichiarato il club della Premier League.

“Tutti gli associati al club inviano le loro più sentite condoglianze in questo momento più angosciante a Pep, alla sua famiglia e a tutti i loro amici”.

Guardiola, 49 anni, il mese scorso aveva donato un milione di euro per l’acquisto di forniture mediche per la lotta contro la pandemia di coronavirus nella sua nativa Spagna. Aveva anche pubblicato un video nell’ambito dell’iniziativa del club, Cityzens At Home, sollecitando i fan a rimanere a casa.

Tramite un tweet straziante il Manchester City ha comunicato che il proprio allenatore, Pep Guardiola, ha perso la mamma a causa del coronavirus. La signora Dolors Sala Carrió, 82enne, non c’è l’ha fatta dopo aver contratto il Covid-19. (Fonte Agi).