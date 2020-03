MADRID (SPAGNA) – Il coronavirus sta mettendo in ginocchio la città di Madrid e la Spagna.

Il numero dei morti è impietoso. La Spagna ha superato il numero di vittime della Cina nonostante una popolazione notevolmente inferiore.

La popolazione cinese supera il miliardo e 400mila abitanti ed i morti da coronavirus sono “appena” 3287. In Spagna, i morti sono di più, 3475, su una popolazione di “appena” 47 milioni di abitanti.

Secondo alcuni esperti, il contagio sarebbe iniziato con una partita. La partita “zero” sarebbe la sfida di Champions League tra il Liverpool e l’Atletico Madrid.

Tra andata e ritorno, si sono spostate moltissime persone. Ben tremila tifosi di Madrid sono andati a Liverpool.

Prima di questa sfida, c’erano solamente due contagiati a Madrid. Dopo questo match di Champions, si è passati improvvisamente a quasi tremila contagiati.

Per la cronaca, il turno di Champions League è stato passato, contro ogni pronostico, dall’Atletico Madrid.

La squadra allenata dal “Cholo” Simeone è riuscita nell’impresa di eliminare il Liverpool che era il campione d’Europa in carica.

Il match è stato risolto ai tempi supplementari perché dopo l’1-0 dell’Atletico nella gara di Madrid, c’era stato il successo con lo stesso risultato del Liverpool in Inghilterra.

Così le squadre sono andate ai tempi supplementari. Il Liverpool si era portato sul due a zero ma poi ha subito la rimonta spagnola con l’incontro che è terminato sul tre a due per l’Atletico. La squadra di Simeone si è qualificata ai quarti di Champions per aver segnato più gol in trasferta.