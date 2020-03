LONDRA – Mason Mount del Chelsea è stato beccato, mentre giocava una partita di calcetto in compagnia di un altro calciatore della Premier League, ovvero Declan Rice del West Ham. Il calciatore dei Blues ha dunque violato l’isolamento deciso dal club per l’emergenza Coronavirus, dopo il caso di positività di Callum Hudson-Odoi. Ora rischia un provvedimento disciplinare.

Il 21enne del Chelsea e della nazionale inglese, come raccontato con alcuni scatti pubblicati dal Mirror, è stato sorpreso sul campo ProTurf 5G, presso il Trent Park, a Londra, nella giornata di domenica 15 marzo. Mount è stato riconosciuto nonostante lo scaldacollo alzato a mo’ di mascherina.

“Ho portato mio figlio di 14 anni lì per una sessione di allenamento. Abbiamo notato un’auto un po’ di movimento e ci siamo chiesti chi fosse. Poi è arrivata un’altra macchina con tre o quattro persone all’interno. Mio figlio ha riconosciuto Mason Mount come autista – ha detto una fonte al Mirror -. Hanno giocato una partita cinque contro cinque, o sei. Anche Declan Rice stava giocando. Indossavano delle fasce, ma non era chiaro se lo facessero per proteggere se stessi, o altre persone, oppure per non essere notati”. Un portavoce del Chelsea ha già fatto sapere che il club “ha ricordato a Mount le sue responsabilità”. (fonte MIRROR)