NOVARA – E’ positivo al coronavirus il patron del Novara Calcio, Maurizio Rullo. Ne dà notizia su Twitter la società sportiva, precisando che Rullo, attualmente ricoverato in ospedale a Legnano, sarebbe stato contagiato “durante un viaggio di lavoro in Germania”.

Nei giorni scorsi Rullo aveva manifestato sintomi di febbre, che non passava. Mercoledì è stato portato in ospedale e sottoposto al tampone. “Una volta accertata la positività del Patron la Società con il supporto dello Staff Medico ha posto in essere tutte le misure informative e di verifica richieste dagli organi competenti in materia di salute e sicurezza pubblica nonché Lega Nazionale Calcio Professionistico”.

“Nello specifico – prosegue la nota – è stata data idonea e dettagliata informativa al SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) dell’Asl di Novara. A fronte dell’informativa fornita il predetto Ente conferma la possibilità di procedere con la regolare attività sportiva e non riscontra necessità di ulteriori interventi. Di conseguenza non esistono motivi ostativi alla prosecuzione dell’attività per gli organi sportivi interessati. Sarà cura della Società e dello Staff medico monitorare la situazione in stretto contatto con gli organi competenti”.

“Chiaramente l’attività sportiva, amministrativa e societaria in generale di Novara Calcio S.p.A. continuerà nel rispetto delle Direttive Ministeriali e Regionali emanate sino ad oggi – conclude il club – Novara Calcio S.p.A. ringrazia la dirigenza del SISP dell’ASL di Novara per il pronto supporto fornito nonostante la numerosità di attività a cui è assoggettato in considerazione del momento storico che stiamo vivendo. Novara Calcio S.p.A. augura una pronta guarigione al Patron Maurizio e aspetta un suo pronto ritorno allo Stadio per supportare la squadra in questa fase finale di campionato”.

Fonte: Twitter