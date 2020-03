Coronavirus, Lionel Messi come Che Guevara sulla copertina di L’Equipe

PARIGI (FRANCIA) – Il quotidiano sportivo francese celebra Leo Messi presentandolo sull’intera prima pagina come il Che Guevara, con il titolo “Il Che del Barça”, dopo la decisione presa con i compagni di squadra di tagliarsi gli stipendi per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Messi “sostenuto dai compagni, ha imposto la sua visione”, scrive in prima L’Equipe, aggiungendo che “se l’argentino approva il taglio degli stipendi nell’attuale contesto, denuncia gli atteggiamenti dei dirigenti”.

Nelle pagine interne, un’immagine di Messi che si rivolge ai suoi compagni di squadra riuniti al centro del campo con lo stadio pieno, con il titolo “Gli insorti del Camp Nou”.

Nell’articolo si racconta “il nuovo scontro fra la dirigenza del Barcellona e i giocatori, guidati da Messi. Questi affermano di aver accettato immediatamente i tagli e se la prendono con la comunicazione del club”.

Lionel Messi, una carriera ricca di successi.

Nel corso della sua carriera ha vinto 10 campionati spagnoli (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 e 2019), 6 Coppe del Re (2009, 2012, 2015, 2016, 2017 e 2018), 8 Supercoppe spagnole (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 e 2018), 4 Champions League (2006, 2009, 2011 e 2015), 3 Supercoppe UEFA (2009, 2011 e 2015) e 3 Mondiali per club (2009, 2011 e 2015); i trentaquattro titoli conquistati lo rendono il calciatore più decorato nella storia del Barcellona.

Oltre a ciò, è il miglior marcatore di sempre del club catalano, della Liga spagnola e della nazionale argentina.

A livello individuale ha vinto il Pallone d’oro nel 2009 (insieme al FIFA World Player of the Year) e nel 2019, e ha conquistato quattro volte il Pallone d’oro FIFA, record assoluto: nel 2010, 2011, 2012 e nel 2015.

Nel 2011 e nel 2015 l’UEFA lo ha insignito del riconoscimento come Men’s Player of the Year. Nel 2013, invece, è stato inserito nella miglior formazione calcistica di tutti i tempi stilata dalla rivista inglese World Soccer.

Miglior giocatore del campionato del mondo Under-20 2005, vincitore di numerosi premi accessori, dal 2007 ad oggi ha fatto sempre parte della FIFA FIFPro World XI, è stato inserito undici volte nella squadra dell’anno dell’ESM, mentre l’UEFA l’ha selezionato in 10 occasioni nella squadra dell’anno.

Tra gli altri riconoscimenti ottenuti vi sono diversi titoli di capocannoniere: è stato infatti il miglior marcatore del Mondiale Under-20 (2005), del campionato spagnolo (2010, 2012, 2013, 2017, 2018 e 2019), della Coppa del Re (2011, 2014, 2016 e 2017), della Champions League (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019) e del Mondiale per club (2011) (fonti Ansa e Wikipedia).