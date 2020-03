MILANO – Sinisa Mihajlovic è stato il grande protagonista dell’ultima puntata di “Verissimo”, programma televisivo condotto da Silvia Toffanin che va in onda su Canale 5.

“Per adesso la sto vincendo, anche se devo fare attenzione. Sta andando tutto bene, non sto più prendendo il cortisone e questo è importante.

Sono passati 78 giorni dal trapianto di midollo osseo e i primi 100 giorni sono i più critici.

Poi dopo è tutto in discesa, bisogna avere pazienza ancora per una ventina di giorni ma superarli sarebbe già un bel traguardo. Sono molto contento, non ci sono state complicazioni gravi e va benissimo così”.