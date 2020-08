Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, positivo al Covid-19 o coronavirus

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, è risultato positivo al Covid-19 o coronavirus.

Mihajlovic si è sottoposto al tampone al suo rientro a Bologna dalla Sardegna.

E’ asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal protocollo nazionale. Non potrà quindi partecipare al ritiro precampionato della squadra che comincerà in settimana a Pinzolo.

Mihajlovic era rientrato da una vacanza a Porto Cervo insieme alla moglie. Domani saranno fatti i test sui giocatori e i collaboratori della prima squadra.

Circa un anno fa il tecnico del Bologna annunciò di essere affetto da leucemia ed è stato sottoposto anche ad un trapianto di midollo.

Anche due giocatori della Fiorentina positivi

Anche due calciatori della Fiorentina, Erick Pulgar e Simone Ghidotti, sono risultati positivi al Covid-19. Lo ha reso noto lo stesso club gigliato a seguito dei test preliminari effettuati ieri pomeriggio.

I due atleti sono asintomatici e sono stati posti subito in isolamento, come prevede il Protocollo. Il gruppo viola, intanto, prosegue le attività secondo il programma prestabilito. (Fonte: Ansa)