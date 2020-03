NAPOLI – Il campionato italiano di calcio di Serie A è fermo per frenare l’emergenza coronavirus, i calciatori del Napoli stanno portando avanti il loro periodo di quarantena casalinga con la massima serietà.

I giocatori del Napoli stanno seguendo dei programmi di allenamento personalizzati che possono essere svolti anche nelle loro lussuose ed enormi abitazioni.

Qualche ore fa, Mertens ha pubblicato su Instagram le immagini dei suoi allenamenti domestici con una enorme bottiglia di vino al posto dei classici pesi da palestra (qui la foto).

Quindi tutto bene? Non proprio. Marta Ponsati, la moglie di José Maria Callejon, ha pubblicato un duro sfogo contro gli anziani su Instagram.

In questo post scrive: “Noi non usciamo per proteggere voi anziani e voi ci ripagate andando in giro come se niente fosse?”.

Riportiamo di seguito, il post pubblicato su Instagram dalla moglie di José Maria Callejon.

“Trovo scandaloso che la mia famiglia sia in casa da una settimana, le mie figlie non vedono l’ora di poter prendere il sole e correre al parco. Io esco di casa mezz’ora solo per fare la spesa, ma vedo un sacco di persone anziane che vanno in giro come se niente fosse. Noi lo facciamo per voi e non vi frega un ca…?”.

In realtà ha fatto discutere anche il fatto che i calciatori del Napoli, nonostante il conto in banca milionario, siano andati a fare la spesa di persona.

Non appena è scoppiata l’emergenza coronavirus, una foto li ha immortalati mentre facevano la fila al supermercato in piena notte, insieme alle centinaia di cittadini napoletani che avevano preso d’assalto i market come se il cibo fosse in procinto di terminare…

Sono ragazzi giovani, pieni di soldi, avrebbero potuto fare tranquillamente la spesa online avendo sia i mezzi sia le capacità nell’uso della tecnologia.