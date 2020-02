Blitz dice

ROMA – Coronavirus non è castigo divino. Cardinal Scola e La Repubblica in tandem ci tolgono la preoccupazione e il dubbio. Il quotidiano domandando , il Cardinale rispondendo alla attualissima, ovvia, scientifica, razionale, utilissima, istruita ed educativa questione: non è che lassù qualcuno si è arrabbiato e ci ha mandato il coronavirus?