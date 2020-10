Napoli-Az è a forte rischio perché ben 13 tesserati della rosa olandese hanno il coronavirus. Si teme un altro focolaio come Atalanta-Valencia e Liverpool-Atletico.

Napoli-Az non sembrerebbe essere a rischio rinvio ma gli olandesi hanno ben 13 tesserati positivi al coronavirus e la scorsa settimana erano anche di più.

Stando alla regole della Uefa, la partita di Europa League dovrebbe disputarsi regolarmente con i calciatori negativi dell’Az.

Ma alcune partite del passato, non ultima Napoli-Genoa di qualche tempo fa, si hanno insegnato che in questi casi c’è la concreta possibilità di generare un focolaio.

Infatti nella passata edizione della Champions League, per colpa di partite come Atalanta-Valencia e Liverpool-Atletico, si sono registrati moltissimi contagiati.

La scorsa settimana, l’Az aveva 16 tesserati positivi al coronavirus. Ora sono 13 perché 3 sono risultati negativi ad altri tamponi.

A ridosso del match contro il Napoli, verranno effettuati altri tamponi ma una volta arrivati in Campania, non si potrebbe fare più nulla in caso di nuovi di nuovi positivi.

Ha senso far viaggiare una squadra che è in ginocchio a causa del coronavirus? Non sarebbe più saggio rinviare la partita invece che introdurre nel nostro Paese persone che da lì a poco potrebbero risultare positive?

Sono tutte valutazioni che non possono non essere fatte ma ad oggi la Uefa ha dato il suo via libera alla partita e tra qualche ora i calciatori olandesi dovrebbero mettersi in viaggio alla volta di Napoli.