NAPOLI – E’ stata una serata di Champions League all’insegna della paura per il Coronavirus. Come era già avvenuto a Roma, in occasione della partita tra i capitolini ed il Lecce, anche stasera, al San Paolo, molti tifosi del Napoli si sono recati allo stadio con la mascherina protettiva. Anche perché stasera il San Paolo ha registrato il tutto esaurito per il big match contro il Barcellona di Lionel Messi.

In Italia, molte partite della prossima giornata di campionato si giocheranno a porte chiuse. La situazione è in costante divenire perché di ora in ora spuntano casi anche in nuove regioni ma per ora questo provvedimento è esteso solamente alle squadre delle regioni interessate da casi di Coronavirus.

Non solo Coronavirus, Insigne ha speso belle parole per Messi prima di Napoli-Barcellona.

”Attualmente Messi per me e il calciatore più forte al mondo ma non voglio paragonarlo a Maradona perché per noi napoletani Diego è sacro”. Lorenzo Insigne parla della gara di Champions League contro il Barcellona e indica in Messi il pericolo numero uno.

”Conosciamo la forza dell’avversario – dice il capitano del Napoli – ma non dobbiamo averne paura. Se li affrontiamo con la paura addosso non facciamo le cose giuste”.

”Ci dobbiamo provare giocando da squadra – conclude Insigne – sapendo di avere di fronte grandi campioni. Ma lo sono anche i giocatori del Liverpool e con loro abbiamo vinto e poi pareggiato. Se li affrontiamo nel miglior modo possibile possiamo fare una grande partita e ottenere un grande risultato” (fonte Ansa).