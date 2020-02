NAPOLI – Il Coronavirus ha portato al rinvio di quattro partite di Serie A (Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Toro-Parma) e sarà massima l’allerta anche in occasione delle partite europee delle nostre squadre italiane. A partire da Napoli-Barcellona di Champions League.

Come riporta Il Corriere dello Sport citando ESPN, per l’allarme Coronavirus, i componenti del Barcellona dovranno effettuare un check medico all’arrivo all’aeroporto di Napoli: un controllo della temperatura corporea e, in caso di temperatura alta, ulteriori test in ospedale. Sono queste le linee guida stabilite dalle autorità sanitarie italiane con il governo in prima linea per combattere la diffusione del virus.

Coronavirus e coppe europee, il Ludogorets scrive alla Uefa e all’Inter.

”Il Ludogorets ha formalmente chiesto a UEFA e Inter chiarimenti sulla situazione in Lombardia e nel capoluogo Milano. In questi giorni sono stati segnalati casi di infezione da coronavirus”: lo scrive il club bulgaro del Ludogorets, avversario dell’Inter nel ritorno dei sedicesimi di Europa League giovedì sera alle 21 a San Siro.

”Più di 600 tifosi dovrebbero sostenere la squadra al San Siro. Molti di loro – spiega la società con una nota sul proprio sito – hanno già acquistato i biglietti aerei e ci sono viaggi organizzati in autobus dalla Bulgaria all’Italia. Il Ludogorets si aspetta una dichiarazione ufficiale e una rapida spiegazione dall’Inter sulla situazione in città.

Se ricevuta, il Club informerà immediatamente i suoi sostenitori della situazione a Milano tramite un messaggio sul suo sito Web ufficiale. Il Ludogorets collaborerà con le autorità diplomatiche bulgare sulla situazione in Italia” (fonti Il Corriere dello Sport, ESPN e Ansa).