ROMA – Dopo il successo dell’inno di Mameli, cantato a squarciagola su tutti i balconi d’Italia, è la volta del flashmob anti coronavirus lanciato dal Napoli Calcio.

Ecco il post della società campana pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del Napoli:

“Oggi, alle 19:45, facciamo cantare Napoli! Affacciati al balcone/finestra e canta “Un giorno all’improvviso…”!

Manda un messaggio ai tuoi amici, vicini e dirimpettai e pubblica i video taggando @sscnapoli ed usando l’hashtag #HaDaPassaANuttata!

💙 #ForzaNapoliSempre”.

Coronavirus, arriva anche l’appello di Lorenzo Insigne del Napoli: “Mi raccomando non uscite da casa”.

“Ragazzi mi raccomando stiamo a casa, non usciamo. Così tutti insieme combattiamo il coronavirus. M’arraccumann uagliu’ nun ascit statev a casa”. Lo afferma in un video su Instagram Lorenzo Insigne.

Il capitano del Napoli, ieri aveva parlato al telefono con il governatore campano De Luca per fare una donazione al sistema sanitario regionale e oggi ha rivolto un appello direttamente ai napoletani, prima in Italia e poi in dialetto.

Il video da YouTube con il coro tormentone dei tifosi del Napoli.

Un video d’archivio da YouTube dove i tifosi del Napoli presenti sugli spalti dello Stadio San Paolo hanno cantato “Un giorno all’improvviso…”.